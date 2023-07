Giovedì 20 Luglio 2023, 00:10

RIETI - «Abbiamo sfiorato l’ennesima tragedia. Dobbiamo aspettare che muoia qualcuno per ottenere attenzione?». Sabato sera questa frase è passata di bocca in bocca tra gli abitanti della parte iniziale di via Chiesa Nuova, a ridosso della rotatoria Persio.

Una famiglia che stava percorrendo la ciclabile ha rischiato di essere letteralmente travolta sulle strisce pedonali da un’automobile che transitava ad altissima velocità e che poi ha proseguito la sua corsa verso la Piana reatina.

Le urla hanno richiamato diversi abitanti e, pur essendo finito tutto per il meglio, l’episodio ha rilanciato il problema della sicurezza in quel tratto di strada dove le auto sfrecciano tra le case e dove spesso c’è chi si sfida in vere e proprie gare.

«Ci siamo lasciati con l’idea di fare qualcosa e presto interverremo sulla segnaletica», ha spiegato l’assessore a Manutenzioni e Decoro, Fabio Nobili che mesi fa effettuò un sopralluogo in zona.

Raccolta di firme. Il problema è noto fin dai tempi dell’ultima giunta Emili, quando fu fatta una prima segnalazione: l’aumento delle case nel tratto iniziale di via Chiesa Nuova, in particolare all’intersezione con viale Fassini e via Mulino della Salce, aveva portato ad una maggior presenza di automobili e di pedoni, nonché di ciclisti per la presenza della ciclabile. In quel tratto che arriva fino all’incrocio con via Campo Saino non ci sono marciapiedi percorribili, né spazi per la sosta delle auto e chi vive in quelle case è costretto a camminare sul ciglio della strada con le auto che sfrecciano a pochi centimetri.

Negli anni le segnalazioni si sono trasformate in raccolte di firme con la giunta Petrangeli e quella Cicchetti, con adesione di oltre 70 famiglie che chiedevano più sicurezza e, soprattutto, infrastrutture a servizio di pedoni e ciclisti. Si sono succeduti sindaci e assessori, ma nulla è cambiato nonostante si siano moltiplicate le chiamate alle forze dell’ordine per segnalare i casi di passaggi ad alta velocità e di sfide tra automobilisti.

Tragedia sfiorata. Sabato sera l’ennesimo episodio con tragedia sfiorata: una famiglia con madre, padre e due bambine in bicicletta era sulla pista ciclabile e stava attraversando sulle strisce scolorito a ridosso della rotatoria.

Da viale Fassini è arrivata una macchina ad alta velocità che ha tagliato la rotatoria, con l’autista che si è accorto solo all’ultimo secondo della famiglia evitando i ciclisti per pochi centimetri, per poi proseguire senza nemmeno fermarsi nonostante le urla di spavento che hanno richiamato in strada i residenti. «Rifaremo quanto prima la s

egnaletica anche in quella zona», ha assicurato ieri l’assessore Nobili, aggiungendo: «Aumenteremo anche la pubblica illuminazione. Abbiamo chiesto un’estensione di almeno 200 punti luce. Per il resto aspettiamo l’approvazione del Bilancio: non possiamo fare impegni di spesa in questo momento, ma siamo attenti a tutte le segnalazioni e alle questioni di sicurezza stradale».