Furlani vola in finale del lungo agli Europei: 8,17 al primo salto. Ora la sfida per l'oro con Tentoglou e Ehammer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'acuto arriva subito al primo salto con un ottimo 8,17. Mattia Furlani trova la qualificazione alla finale del salto in lungo agli Europei di Roma, atterrando ben oltre gli 8 metri, misura minima per la qualificazione. Appuntamento domani sera alle 20.06 per la caccia all'oro continentale: in finale il talento cresciuto nella Studentesca Milardi sfiderà sicuramente il campionissimo greco Miltiadis Tentoglou, che ha piazzato un 8,14 e, soprattutto, se la dovrà vedere con lo svizzero Simon Ehammer che ha fatto 8,41, record mondiale stagionale.