RIETI - Le pensioni di maggio verranno accreditate il 27 aprile con ritiro possibile daI Postamat. Lo comunica Poste Italiane spiegando che «per coloro che invece devono necessariamente recarsi negli uffici postali per il ritiro in contante sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico». L'azienda ricorda anche che «gli ultrasettantacinquenni che riscuotono normalmente la pensione in contanti possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri».



La turnazione alfabetica

Dalla A alla B lunedì 27 aprile

Dalla C alla D martedì 28 aprile

Dalla E alla K mercoledì 29 aprile

Dalla L alla P giovedì 30 aprile

Dalla Q alla Z sabato mattina 2 maggio