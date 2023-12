Rieti, visita della segretaria del Pd Elly Schlein a Passo Corese e a Rieti

RIETI - Visita della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel Reatino.

Prima tappa a Passo Corese, dove ha incontrato i lavoratori del Polo della logistica, quindi a Rieti, dove cede gli operatori socio sanitari e a seguire a Osteria Nuova con iscritti e simpatizzanti. "Siamo orgogliosi di aver portato nel nostro territorio la segretaria nazionale Elly Schlein - afferma il segretario del Pd di Fara Sabina, Alessandro Spaziani - insieme al segretario regionale, Daniele Leodori, e alla consigliera regionale, Marta Bonafoni, per parlare in strada tra la gente di temi importanti come la lotta al precariato, l'urgenza del salario minimo e la sicurezza nel mondo del lavoro. Ringrazio le rappresentanze sindacali e dei lavoratori, che hanno portato le istanze del territorio, che sono urgenti e che, come Pd, sosterremo".