Mercoledì 27 Settembre 2023, 00:10

RIETI - “Va’ e ripara la mia chiesa”, disse il Crocifisso a san Francesco D’Assisi. Il tetto della chiesa di Piani di Poggio Fidoni necessita di un rifacimento, ed è anche sull’onda dell’esortazione francescana che la comunità si sta attivando da tempo per raccogliere fondi per sistemarlo, attraverso varie iniziative, come ad esempio le cene solidali in cui è il parroco stesso a mettersi ai fornelli. La prossima si terrà sabato 7 ottobre, e don Denny Thakidiyil è pronto a rimettersi il grembiule.

Come le è venuta l’idea?

«Mi è sempre piaciuto cucinare, sono specializzato in piatti di pesce. Vengo dal Kerala, in India, lì abbiamo 600 chilometri di coste, siamo un popolo che vive di pesca. Certo, al mio paese lo cucinavo all’indiana, qui ho imparato a preparare quello di mare all’italiana. E devo dire mi riesce anche bene! Così ho pensato di mettere a frutto questa passione per qualcosa di utile per la comunità».

Dunque, tutti a tavola per raccogliere fondi per il tetto...

«Perché no? Si sta in compagnia e contemporaneamente si fa qualcosa di utile. Il tetto della chiesa di Piani Poggio Fidoni è fatto di laminato ed è in pessime condizioni, va rifatto il più presto possibile. La Conferenza episcopale italiana partecipa alle spese per il 70 per cento e il restante 30 per cento è a carico della comunità, ci sono circa 70 mila euro da raccogliere».

A che punto siete?

«Siamo quasi a 40 mila euro. Sono felice dei risultati, qui c’è gente molto generosa, ne sono orgoglioso. Oltre alle donazioni private, tutti i comitati festeggiamenti della frazione hanno fatto sì che avanzasse qualcosa dalle iniziative svolte, per poi donarlo per il tetto. Ho affisso sulla bacheca parrocchiale tutte le donazioni raccolte finora, con i dettagli esatti, è giusto che la gente sappia dove sono finite e per cosa le sue offerte. Ma non basta ancora, e la parrocchia si rimboccherà nuovamente le maniche per unire l’utile al dilettevole... Certo, ma ci tengo a dire che stavolta mi farò aiutare dal cuoco Antonio Colasanti, detto “Alicione”, perché in concomitanza con la cena ci sarà la festa di Cerchiara e non riesco a fare tutto io. Ma di solito riesco benissimo, nelle cene precedenti ho sempre cucinato solo io, anche per centocinquanta persone, senza problemi».

I parrocchiani apprezzano?

«Pare di sì, nelle cene precedenti abbiamo sempre avuto molta partecipazione, è anche un modo per tenere unita la comunità, e sono in tanti quelli che pur dedicando tempo e fatica per queste iniziative si divertono lavorando per il bene comune. Abbiamo bisogno di tanti materiali per le cene, accettiamo gli aiuti di chiunque, di qualsiasi genere, e ringraziamo fin da ora per la preziosa collaborazione».

Siete una squadra già ben rodata...

«Sono in tanti a darci una mano. Anche per questa cena il pane e i dolci saranno offerti dal panificio San Nicola di Piani di Poggio Fidoni, Pasta Fresca Unica Sfoglia Artigianale Strampelli del Borgo offrirà la pasta, l’associazione BullDog sempre di Piani Poggio Fidoni con alcuni volontari aiuterà in cucina, a sistemare i tavoli, apparecchiare, servire e sparecchiare. La cena si terrà in parrocchia, e prevede un ricco antipasto misto di mare, strozzapreti con salmone, zucchine e gamberetti, orata in crosta di patate, insalata, bevande, dolci e caffè».

Don Denny, ma la scelta del primo piatto?

«Si scherza, naturalmente. Tante volte mi hanno detto che a noi preti volevano strozzarci, così possono farlo mangiando! È un modo per stare tutti insieme con ironia, gustando cose buone e contribuendo per una causa importante che riguarda l’intera comunità. E il resoconto come sempre sarà affisso in bacheca. Vi aspettiamo tutti, sarà una cena come Dio comanda!». È obbligatoria la prenotazione il prima possibile ai numeri 333.5284207 (Lucia), oppure 348.8107039 (Giorgio), 340.4075945 (Stefania), 349.5341613 (Chiara). Chiunque voglia dare un contributo per sistemare il tetto, può utilizzare l’iban intestato alla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Piani di Poggio Fidoni: IT30H0200814606000004372617.