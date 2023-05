Giovedì 4 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Il Comune di Rieti ripensa posizionamento e modalità di fruizione dei circa 900 parcheggi distribuiti fra la città e il Terminillo e si prepara ad assegnarli a nuova gestione, dopo la sopraggiunta scadenza della convenzione con Saba. Un’operazione che nasce da lontano, i cui primi intendimenti erano già visibili durante la giunta Cicchetti: nei prossimi mesi, Palazzo di Città è quindi pronto a presentare il suo nuovo piano, riservato alla sosta delle auto in città, fra spazi a pagamento, gratuiti, riservati a persone afflitte da handicap, parcheggi rosa per donne in gravidanza e gialli per scarico-carico merci.

Lo studio. Quanti saranno i parcheggi disponibili e in quale modo potranno essere utilizzati? Tutte le risposte si trovano all’interno dello studio di fattibilità che una società esterna sta realizzando su incarico del Comune: il documento è ormai completo e si trova in fase di revisione, sia da parte degli uffici tecnici dell’ente che dal comando dei vigili urbani e – in accordo con la società esterna incaricata – sottoposto a modifiche per integrare suggerimenti e richieste provenienti da Palazzo di Città. Secondo quanto appreso fino ad ora da Il Messaggero, il quadro generale dei nuovi spazi di sosta presenterebbe molte analogie con il precedente assetto ma anche tante singole modifiche – sia in termini di creazione di nuovi spazi e di modalità di fruizione – che, nel complesso, disegneranno in ogni caso una nuova mappa della sosta a Rieti.

Le modifiche. Gli spazi di sosta cancellati e i nuovi realizzati, insieme alle nuove modalità della loro fruizione sono stati immaginati a partire dalle zone dove è maggiore la commistione tra servizi pubblici, attività commerciali e abitazioni, come ad esempio il centro storico. In questo senso, secondo le prime indicazioni, i parcheggi all’interno del centro storico dovrebbero quindi tornare ad essere tutti a pagamento. Una decisione maturata anche sulla base delle richieste avanzate dai commercianti: a seguito della scadenza della convenzione con Saba, la maggior parte dei parcheggi a pagamento sono diventati automaticamente gratuiti (ad esclusione dei 150 stalli presenti nella zona del Borgo e del parcheggio sotterraneo delle piazze Oberdan e Mazzini, per i quali la convenzione scadrà nel 2028), dando così vita a soste di auto lunghe per ore o per intere giornate e impedendo il ricambio dell’occupazione del posto a favore di chi, ad esempio, deve recarsi in centro per usufruire dei servizi della pubblica amministrazione oppure effettuare acquisti. Le prime zone bianche dovrebbero invece essere presenti appena al di fuori del centro storico, ma – in generale – il Comune sta lavorando anche a nuove tariffe, che permettano di usufruire degli spazi di sosta a pagamento in maniera diversa rispetto al passato, offrendo possibilità di parcheggio a lunga sosta regolato da tariffe specifiche.

Il Terminillo. Le nuove modalità di fruizione riguarderanno anche gli spazi di sosta al Terminillo, in vista della nuova assegnazione della gestione degli impianti di risalita e della loro riqualificazione attraverso i fondi del Tsm. Nuovi stalli sarebbero pronti ad essere disegnati e, nel corso dei fine settimana, sia gli esistenti che i nuovi dovrebbero divenire a pagamento, per agevolare il ricambio a garanzia delle presenze turistiche. E sempre durante i week-end, anche il Terminillo verrà interessato da possibilità di parcheggio a lunga sosta regolato da specifiche tariffe.

La gestione. Oltre alla rimodulazione dei parcheggi, una seconda indiscrezione riguarda anche la loro futura gestione, che potrebbe essere assegnata ad Asm. Contattato da Il Messaggero, il presidente di Asm Vincenzo Regnini la ventila come una possibilità: «Una volta che Asm sarà divenuta una società a partecipazione interamente pubblica – spiega Vincenzo Regnini - il Comune avrà uno strumento in più che gli consentirà di gestire una nuova serie di servizi, inclusi i parcheggi».