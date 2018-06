RIETI - «Sono vittima di questa vicenda». È quanto ha detto al telefono all'Ansa l'imprenditore reatino Gaetano Papalia in merito all'inchiesta sullo stadio della Roma. Papalia, insieme al fratello Umberto, era il proprietario dei

terreni di Tor di Valle dove, secondo i progetto, dovrebbe sorgere lo stadio della Roma.



I NOVE ARRESTATI

Nell'ambito dell'operazione dei carabinieri sullo stadio della Roma che ha portato all'arresto di 9 persone per corruzione sono stati portati in carcere il costruttore Luca Parnasi e 5 suoi collaboratori, mentre sono stati messi ai domiciliari l'avvocato e presidente di Acea Luca Lanzalone, il vicepresidente del consiglio regionale Adriano Palozzi, l'ex assessore all'Urbanistica Michele Civita.

Mercoled├Č 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA