“Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita”, open day al de Lellis

RIETI - Sabato 17 settembre si celebrerà la “Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della persona assistita”, che coincide con il World Patient Safety Day istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2019, nell’ambito della 72ª Assemblea mondiale della Salute dell’Oms.

Le pratiche terapeutiche non sicure, le criticità e gli eventuali errori legati alla gestione della terapia, rappresentano una delle principali cause di eventi avversi nell'assistenza sanitaria che si potrebbero evitare, a patto di seguire un approccio di sistema, di promuovere pratiche sicure per prevenire errori terapeutici e ridurre i danni correlati ai farmaci.

La Asl di Rieti, come ogni anno fa sua questa giornata, con un Open Day di sensibilizzazione ed informazione che si svolgerà presso il Presidio Ospedaliero di Rieti dalle ore 10 alle ore 12.

L’Open Day sarà curato da una equipe interdisciplinare composta da medici, farmacisti, psicologi e infermieri della Asl di Rieti, in collaborazione con i Medici di famiglia, la Rete delle Farmacie territoriali e le Associazioni di pazienti.

Presso l’ingresso del Presidio Ospedaliero di Rieti verrà allestita una postazione con distribuzione di materiale informativo provvisto di QR code (per scaricare una guida con i 10 suggerimenti per l’uso dei farmaci in sicurezza), mentre presso gli ambulatori dell’area medica, al secondo piano del blocco sud, il personale sanitario valuterà la terapia farmacologica delle persone che parteciperanno all’evento e fornirà consigli clinici sulla corretta adesione della stessa. Nell’occasione, alle persone si offrirà la possibilità di sottoporsi ad un questionario di medicina narrativa basato su un modello di intervista semi-strutturata per rilevare il loro rapporto con il piano terapeutico farmacologico e identificare eventuali azioni di miglioramento per la stabilizzazione della terapia e per intervenire sulle variabili di disturbo che ne pregiudicano l’efficacia terapeutica.

Oltre al materiale informativo che verrà distribuito durante l’evento, sono state affisse delle locandine presso le strutture sanitarie Asl Rieti, mentre un banner è stato collocato sul palazzo del Comune di Rieti: strumenti tesi a sensibilizzare sul tema tutta la popolazione residente.