Un fine anno da incorniciare per la Sport Shuttle 3.0 di Selci

RIETI - Dicembre da incorniciare per la Sport Shuttle 3.0 di Selci, squadra impegnata ,nei Campionati Italiani Master di Nuoto Indoor in vasca corta. La competizione si è tenuta a Torino gli scorsi 8, 9 e 10 dicembre e ha visto partecipare la squadra allenata da mister Emiliano Pallocci come unica squadra in rappresentanza della provincia di Rieti. La Sport Shuttle 3.0 grazie ai 12 pass e agli 11 piazzamenti tra i primi 10 in Italia, si è classificata nella graduatoria generale al 14esimo posto nella fascia D, quarta tra le società con lo stesso numero di atleti. Un buon avvio per la stagione 2023/24 che avrà come obiettivo la ricerca dei pass per approdare ai Campionati Mondiali di Doha (Qatar) del 2024.

Il gruppo, che ha disputato anche le due staffette, è sempre più determinato e in continuo miglioramento e concluderà la stagione con i Campionati Italiani Estivi di Riccione 2024.

Le parole del sindaco di Selci

«Certo dell'importanza di sostenere questa piccola realtà in una manifestazione prestigiosa quali i Campionati Nazionali di Federazione – spiega il sindaco di Selci, l’avvocato Egisto Colamedici – il Comune di Selci e l'associazione La Clessidra Aps hanno contribuito volentieri alle spese di trasferta degli atleti. Facciamo il nostro in bocca al lupo per il prosieguo della stagione».