La Npic si schiera al fianco dell'associazione “Il Sorriso di Filippo”

RIETI - L'associazione sportiva Nuova Pallacanestro in Carrozzina Rieti si schiera al fianco dell’associazione “Il Sorriso di Filippo” e sostiene tutte le sue iniziative. Il Sorriso di Filippo nasce per ricordare Filippo Sanna, un ragazzo di 22 anni morto a causa del crollo della casa dove viveva in affitto con i suoi genitori ad Amatrice nel sisma del 24 Agosto del 2016. Estratto vivo dopo 5 ore sotto le macerie, purtroppo, dopo una settimana di ospedale, ha dovuto arrendersi.

L'associazione si prefigge di aiutare giovani come Filippo negli studi e, nel contempo, di occuparsi di diritti dell'uomo. Nella fattispecie di far valere il diritto dei locatari di case crollate all'esenzione dal pagamento degli oneri di costruzione qualora decidessero di farsi una casa propria.

Promotore di questa iniziativa è stato il padre di Filippo, Mario, che dopo uno sciopero della fame durato 21 giorni è riuscito a far diventare legge questa proposta. Oggi il problema, però, è quello di rivendicare l'istituzione di un fondo per i familiari delle vittime del sisma d'Abruzzo e del Centro Italia.

«Le promesse che il Presidente Mario Draghi ci fece in un incontro il 24 Agosto del 2021 si sono rivelate vane – dichiara Mario Sanna - pensavamo di poter avere la copertura del fondo in questa legge di bilancio ma, nonostante la presentazione di un emendamento ad hoc, ciò non è avvenuto. Per questo, dal 7 Gennaio 2022 ho iniziato uno sciopero della fame che condurrò fino a quando non verrà firmato un decreto da parte del Presidente Draghi per la copertura del fondo».

Per avere maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati sulle iniziative dell’associazione Il Sorriso di Filippo potete seguire la pagina facebook “Il Sorriso di Filippo” o la pagina facebook dedicata “Mario Sanna: un uomo solo contro lo Stato”. È possibile visionare il video integrale con le dichiarazioni di Mario Sanna collegandosi al seguente link https://youtu.be/Q83sTXYoQHs