La Npc Rieti ha partecipato a SportivaMente, festa dello sport di Rivodutri

Martedì 31 Agosto 2021, 08:43

RIETI - Nella giornata di sabato 28 agosto, la Npc Rieti Pallacanestro ha avuto il piacere di partecipare con alcuni giocatori, il coach Ceccarelli ed il Presidente Cattani, alla prima edizione della Festa dello Sport di Rivodutri, presso il centro polivalente di Via Borgovalle.

La manifestazione, ideata e realizzata dal Comune di Rivodutri, ha visto protagoniste diverse società che svolgono e promuovono lo sport nei suoi diversi ambiti e declinazioni.

L'evento è testimonianza della vocazione sportiva di Rivodutri con l'obiettivo di offrire un punto d'incontro fra i Cittadini e quanti quotidianamente si dedicano alla pratica e all'insegnamento dello sport, come sottolineato dall’Assessore Rita Zelli: «Abbiamo voluto realizzare una situazione che favorisce l'incontro fra chi pratica sport durante tutto l'anno e i giovani del territorio. Siamo contenti come amministrazione della presenza di tutte queste associazioni perché fanno sì che i giovani possano conoscere diverse realtà sportive, tutte accomunate dai valori e degli ideali positivi che lo sport porta con sé. In modo particolare è un evento che ci riporta alla normalità dopo questi 18 mesi di covid-19 che hanno costretto a una socialità limitata soprattutto i giovani».

In tale occasione il Presidente Giuseppe Cattani ha ricevuto una targa ricordo dell'evento consegnata dal Sindaco di Rivodutri Michele Paniconi che ha commentato positivamente la presenza alla prima edizione della manifestazione: «Vogliamo far riscoprire il valore dello sport e le tante attrattive del nostro territorio. Una prima edizione che costruisce un percorso importante per i nostri ragazzi. Ringrazio tutte le società che hanno partecipato all'iniziativa nella speranza siano sempre di più con il prosieguo delle edizioni».

La Npc Rieti «ringrazia il Sindaco Paniconi e l’Assessore Zelli per la disponibilità e professionalità dimostrata nel coordinare la manifestazione, inoltre ringraziamo le famiglie presenti e i ragazzi che hanno partecipato all’incontro sperando di vederli presso al PalaSojourner».