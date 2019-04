© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In occasione di una serie di incontri incentrati sul rispetto delle regole ed in particolar modo quelle inerenti alla sicurezza stradale, i giocatori della Zeus hanno incontrato i ragazzi dell’Istituto Angelo Maria Ricci.L’incontro è stato coordinato dalla Prof.ssa Stefania Ventre: «Abbiamo avuto come ospiti il Team Manager della Zeus Energy Group Rieti, Roberto Feliciangeli ed i giocatori della prima squadra, Giovanni Carenza e Alberto Conti. Insieme a me anche i docenti di Ed. Fisica Ballarin e Fornari con i quali abbiamo dato luogo ad uno scambio con i ragazzi sull’importanza del rispetto delle regole, facendo dei parallelismi tra regole del gioco e regole di vita. Inoltre abbiamo spiegato l’importanza del rispetto e della lealtà, sottolineando che non si può essere dei bravi giocatori o sportivi se non si è prima delle brave persone. I ragazzi hanno poi giocato a basket con i campioni e la partecipazione e l'entusiasmo, sono stati eccellenti. Le docenti prepareranno così i ragazzi anche ai prossimi incontri sul tema che sono previsti nel mese di maggio con la Polizia, per discutere anche sul rispetto delle regole stradali».Presente anche il Team Manager della Zeus, Roberto Feliciangeli che al termine dell’incontro ha voluto sottolineare l’incredibile attenzione e curiosità dei ragazzi, nonché la grande disponibilità degli insegnanti: «Avere la possibilità di passare del tempo con i ragazzi è sempre un piacere ed in modo particolare ho riscontrato una grande educazione, frutto del lavoro quotidiano anche dei professori. Dedicare una giornata al rispetto delle regole e a quanto queste siano importanti nello sport come nella vita reale, penso sia stato molto istruttivo. Spero che la nostra esperienza, dentro e fuori dal campo, sia stata da esempio per i ragazzi che hanno prestato attenzione ai nostri suggerimenti, mettendosi in gioco in uno scambio reciproco che ha trasmesso molto anche ai nostri giocatori».La Npc Rieti Pallacanestro ringrazia i ragazzi dell’Istituto Angelo Maria Ricci, per la loro partecipazione ed entusiasmo, gli insegnati presenti all’incontro ed in particolar modo la Prof.ssa Stefania Ventre per la disponibilità e l’aiuto ricevuto.