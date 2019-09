Ultimo aggiornamento: 09:14

RIETI - Tra le novità del girone Ovest, c'è il ritorno di Napoli, città con una forte tradizione cestistica, tornata nel basket che conta grazie all'acquisto del titolo di Legnano. Alla guida dei partenopei c'è Gianluca Lulli, storico capitano della Tercas Teramo nel massimo campionato, da coach è approdato in Campania lo scorso anno dopo diverse stagioni alla guida della sua Palestrina, sempre in serie B.Il Napoli Basket è tra le società più ambiziose del torneo e proprio per questo la società si è resa protagonista di un mercato di primissima fascia, a partire dalla coppia di americani, con gli acquisti del fenomenale Terrence Roderick, stella dello scorso campionato a Bergamo, e di Brandon Sherrod, centro con diverse esperienze in Italia. In regia c'è Diego Monaldi, sceso dalla serie A, completano il quintetto Daniele Sandri, protagonista della vittoria del campionato a Roma lo scorso anno, e l'ex Npc Stefano Spizzichini. Per la panchina è stato confermato il blocco della passata stagione in B, a partire dal veterano Guarino, poi Milani, gli under Milosevic e Dincic, e l'ultimo arrivato Spera.«Dispiace sempre perdere, però questa manifestazione è arrivata in un momento complicato. Roderick è arrivato sabato e l'abbiamo inserito solo per l'ultima partita. Siamo stati quelli più penalizzati dalla Supercoppa, perchè siamo stati 4 giorni in Sicilia, in modo da giocare due gare. Abbiamo disputato partite vere, che ci hanno lasciato spunti sia positivi che negativi, questa Coppa non è che ci interessasse più di tanto, l'importante sarà arrivare pronti alla prima di campionato a Rieti».«Sicuramente è ancora presto, ma in base a diverse dinamiche le più complete sono Tortona, Scafati, Torino e anche Trapani direi. Sotto invece c'è molto equlibrio, ci sono roster rinnovati, allenatori esordienti nella categoria, c'è Treviglio che ha Vertemati da diversi anni e ha confermato lo zoccolo duro della passata stagione e anche la stessa Rieti credo che farà bene. In generale ci sarà molto equilibrio, sarà importante la condizione generale delle squadre verso febbraio, prima della fase a orologio e degli scontri diretti, a dispetto invece di un girone Est in cui Udine, Verona e Forlì hanno qualcosa in più delle altre».«Siamo una matricola ambiziosa che vuole crescere sotto qualsiasi aspetto. Il mercato credo sia stato ottimo, abbiamo un quintetto di primissima fascia, ma il buon esito della stagione passerà anche da alcuni ragazzi della panchina, su cui ho molta fiducia. Credo che il raggiungimento dei playoff rappresenterebbe un traguardo importante».«Terrence personalmente non lo conoscevo, da giocatore non l'avevo mai affrontato, ma mi è apparso subito un ragazzo ambizioso e ha una leadership incredibile. La scelta è ricaduta su di lui perchè oltre che un giocatore di spessore, cercavamo un vero trascinatore per il pubblico napoletano, dato che si tratta di una piazza molto esigente. Sarà il nostro faro, ha nel dna il fatto di sapersi creare situazioni importanti e inoltre riesce a far giocare bene anche i suoi compagni. Solo ieri (martedì 17 settembre) ha svolto il suo primo allenamento con la squadra. Al momento non siamo ancora giudicabili, lo saremo tra venti giorni, ma da lui mi aspetto molto».