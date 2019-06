RIETI - Dopo Andrea Pastore, come preannunciato, la Npc ingaggia Francesco Stefanelli (guardia, 1.90, 1995) ex Biella, dove ha chiuso la stagione a 8 punti di media in 20 minuti a incontro nelle ultime 10 gare di regular season, dopo che aveva saltato la prima parte della stagione in seguito a un infortunio a un ginocchio quando era a Tortona, dimostrando così di essere perfettamente recuperato.



Stefanelli anticipa così l’ala piccola Andrea Longobardi, ormai in dirittura d’arrivo, che andrebbe a completare il parco degli esterni, permettendo così alla Npc di mettersi in cerca, oltre a due under da affiancare a Nikolic, del lungo italiano e degli stranieri: un playmaker, imminente una decisione positiva o meno su Adegboye, e un power forward. © RIPRODUZIONE RISERVATA