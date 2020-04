RIETI - Fino all'ultimo ha sperato che qualcosa cambiasse, per salvare una stagione nella quale ancora una volta, da capitano e uomo chiave della Npc si è sempre contraddistinto per impegno e determinazione. Giovanni Vildera tramite i suoi profili social ha dedicato belle parole alla città e al suo pubblico, immediatamente apprezzate dal tifo reatino, ma che sanno di addio: «Dispiace aver finito in questo modo.. meritavamo di fare i playoff e lo abbiamo dimostrato sul campo. Ringrazio tutta Rieti per il calore e la fiducia che ho ricevuto fin da subito. Essere il capitano di questa squadra in una piazza come questa è stata una cosa che mi ha dato tanto e che porterò sempre nel cuore! Un abbraccio a tutti».

Passera che tramite le pagine de "Il Messaggero" ha salutato e ringraziato tutto il pubblico, così come Pastore, mentre sempre ieri sono arrivati anche gli omaggi di Stefanelli e Filoni, tra i primi a rientrare a casa già da diverso tempo. Il talento aquilano ha ringraziato tutti per la stagione che ha segnato il suo debutto e probabilmente la sua ascesa, caloroso anche il saluto dell'esterno toscano: «Sono arrivato a Rieti questa estate accolto da una società vera e professionale, ho vissuto momenti unici con persone speciali e per questo ringrazierò sempre la NPC. Un ringraziamento particolare lo voglio dedicare ai tifosi che hanno avuto un ruolo importante durante una cavalcata intensa ed emozionante che purtroppo lascia l’amaro in bocca a tutti! Daje Rieti».

