RIETI - Hanno atteso lo stop definitivo per salutare via social il pubblico e la città, Jalen Cannon e Anthony Raffa, i due americani protagonisti della Zeus Npc Rieti nella stagione terminata appena ieri.

Tra i primi a tornare in patria, in virtù dei blocchi aerei e della difficile situazione che si stava sviluppando in Italia, i due americani tramite i loro profili Instagram si sono congedati al pubblico reatino.

Strade che si dividono anzitempo tra Cannon e Rieti, cha saluta l'ambiente così: «Season is officially over. A big Thank you to the Organization, Coaches, my teammates and the Supporters of Rieti for making this a special year for me. I’ve met a lot of great people in Rieti. I will miss Sunday games in the palace of PalaSojourner! Galeno Out».

Mentre l'ex Virtus Roma e Legnano, chiude con un "Grazie Npc Rieti" la propria avventura in amarantoceleste.

