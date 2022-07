Nome: «Rieti, posacenere a cielo aperto: 4.000 mozziconi di sigaretta raccolti in poche ore»

RIETI - A seguito dell'iniziativa simbolica lanciata da Nome Officina Politica attraverso una piccola iniziativa rivolta a “cacciatori di cicche“, in sole tre ore del 14 Luglio sono state conferite presso la sede di Nome ben 3.950 mozziconi di sigaretta raccolti da strade, piazze a parchi, raggiungendo l’obiettivo fissato e chiudendo la raccolta.

Questo dimostra che il fenomeno del littering, cioè della continua dispersione nei luoghi pubblici di rifiuti di piccole dimensioni, non può essere sottovalutato: costituisce infatti un costo per la collettività e per l'ambiente. Ci vogliono 15 anni perché un filtro di sigaretta si dissolva. Le stesse multinazionali del tabacco si stanno ponendo il problema e stanno promuovendo iniziative di sensibilizzazione in diversi comuni italiani. Ma l'informazione e la persuasione non sono gli unici strumenti. Non è un caso che la Legge preveda multe da 60 a 300 euro per chi abbandona a terra un mozzicone di sigaretta.

Il lavoro degli operatori ecologici va rispettato. E se da una parte serve maggiore senso di responsabilità e collaborazione da parte dei cittadini occorrono anche iniziative pubbliche appropriate. In questo rivolgiamo un appello al neo Assessore all'ambiente, dott. Sanesi, affinché affronti la questione.

La salute della nostra città passa anche da quelle che possono sembrare piccole cose. La presenza di inquinanti pervasivi, proprio perché di ridotte dimensioni, è un grave problema per via del loro enorme quantitativo in circolazione. Interventi come lo sfalcio delle erbe non fanno altro che sminuzzare ulteriormente questi rifiuti, rendendoli ancora più difficili da eliminare. La questione va risolta a monte, per evitare che le nostre città, e Rieti in particolare, siano posacenere a cielo aperto.

Chiusa la raccolta cicche, presso la sede di Nome Officina Politica in via Pennina 19 sono in distribuzione gratuita, fino a esaurimento scorte, posacenere tascabili, pratici e riutilizzabili. Invitiamo a venirci a trovare.