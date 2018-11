RIETI - Lavorava senza figure professionali specializzate e non rispettando le norme igieniche vigenti. Per questo, una casa famiglia per anziani, nel comune di Scandriglia, è stata chiusa. Il provvedimento è stato emesso qualche giorno fa dal sindaco Paolo Palmieri al quale la Asl di Rieti e i Nas di Viterbo avevano inviato nei giorni precedenti gli esiti del sopralluogo congiunto nella struttura, in località Santa Maria delle Grazie.



