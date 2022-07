“Vita meravigliosa”, la poesia di Patrizia Cavalli incontra la musica di Francesco Paolo Tosti

RIETI - Si terrà sabato sera a partire dalle 21,30, presso la “Libreria Mondadori” di via Roma l'atteso evento dedicato a musica e poesia. A nemmeno un mese dalla scomparsa della poetessa contemporanea Patrizia Cavalli, morta lo scorso 22 giugno, il personale della libreria ha voluto dedicarle questo evento intitolandolo come una delle sue raccolte più famose, “Vita Meravigliosa”, appunto. «Leggere queste poesie, una dopo l'altra, significa anche sentirne la musica, e liberarla dentro di sé», scriveva in un commento a questa splendida raccolta poetica la giornalista del “Foglio” Annalena Bernini.

Ecco allora la felice intuizione di accompagnare alle poesie della Cavalli le canzoni del “principe” della liederistica italiana, Francesco Paolo Tosti, eseguite per l'occasione dal soprano M° Silvia Costanzi e dagli allievi della classe di canto lirico di “Opus Musik”. Dopo il successo del concerto tenutosi presso il chiostro di Sant'Agostino lo scorso 21 giugno, nell'ambito delle manifestazioni del Giugno Antoniano, gli artisti dell'associazione musicale replicano dunque sabato 16, eseguendo alcune fra le canzoni più famose composte da Tosti, protagonista assoluto della scena musicale italiana ed internazionale a cavallo fra '800 e '900. Oltre al M° Costanzi, accompagnati al pianoforte – come sempre – dal M° Ruggero Russi, torneranno ad esibirsi i soprano Valentina De Angelis ed Aura Sini Frascarelli; il tenore Mirko Rossetti; il baritono Maurizio De Santis; il mezzosoprano Anna Simona Santoprete ed il basso Francesco saverio Pasquetti. Il tutto nella suggestiva location della libreria in via Roma 61 a partire dalle 21,30