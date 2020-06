© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Barbato torna su Youtube con il singolo “Ivy”. Dopo “Il vento ed io”, pezzo d’esordio uscito un anno fa, il cantautore reatino opta per il sound più graffiante di una ballata rock per raccontare la storia di Ivy: «Una donna che va in fondo, nella propria identità e nella propria indipendenza, tanto da sparire nell’abisso – spiega lo stesso autore – Rimane il grande interrogativo di cosa ne sia stato di questa donna: se sia sparita perché è andata molto lontano, o se non ci sia più perché è rimasta molto indietro, nel passato».Un pezzo senz’altro introspettivo, con cui l’autore indaga l’intimità di un personaggio femminile, che nel video musicale appare invisibile per tutti tranne che per lo stesso Barbato. «Ivy è un ritratto, e in cantiere ce ne sono ancora altri pronti per essere condivisi – anticipa l'artista reatino – Questo è un pezzo che si inserisce in un progetto che prevede racconti di “mondi lontanissimi” eppure così presenti ed autentici».In Ivy il sound travolgente fa quindi da cornice ad un testo da ascoltare con attenzione: il risultato è tutt’altro che deludente e riporta ad un’idea di autentico cantautorato, a cui l’artista aderisce pienamente: «Sono interessato dei testi e una musica con dei contenuti – afferma – a breve arriverà un album».Si può ascoltare “Ivy” su Youtube: https://youtu.be/ofloYYbpkfo