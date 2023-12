Torri in Sabina, uomo trovato senza vita in casa

RIETI - Dramma della depressione, forse generata da un senso di solitudine a Torri in Sabina.

Un uomo di 42 anni. M.M. le sue iniziali, è stato ritrovato privo di vita questa mattina, dopo aver compiuto un gesto estremo nella sua abitazione, nelle campagne del paese, in via Cavallo Morto, incrocio con la Strada regionale 313 Ternana.

Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo introverso, tranquillo molto educato ed affabile. Da un anno viveva solo dopo che, già orfano di padre, aveva perso anche la mamma circa un anno fa. Era disoccupato. A dare l’allarme nella mattinata odierna alcuni vicini coi quali si rapportava quotidianamente.

Non vedendolo e non sentendolo come accadeva ogni giorno hanno provato a chiamarlo e non udendo risposta hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco di Poggio Mirteto sono entrati in casa rompendo il vetro della finestra della cucina trovando il corpo ormai esanime dell’uomo.

Sul posto anche il personale del 118 e i carabinieri del comando Compagnia di Poggio Mirteto.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Torri in Sabina per la prematura scomparsa di M. M. che la scia un fratello e una sorella i quali vivevano altrove.

Non è stata resa nota la data dei funerali.