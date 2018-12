RIETI - Furono travolti dal fango mentre stavano lavorando all’interno di uno scavo, profondo tre metri e mezzo, per posare i tubi della rete fognaria del piano di lottizzazione Ripa Serena, a Leonessa, ma solo uno dei due operai, un romeno, riuscì a salvarsi. L’altro morì per asfissia: Raffaele Pagano, 35 anni, aveva una moglie e due figli piccoli, e ora per la sua morte, avvenuta il 17 novembre 2017, la procura ha chiesto al giudice delle indagini preliminari il rinvio a giudizio per concorso in omicidio colposo e lesioni di quattro indagati.



