Rieti, il trattore si capovolge: morto un uomo

RIETI- Tragedia nella tarda serata di ieri a Poggio Nativo. Muore anziano travolto dal trattore che si rovescia. Non c'e stato nulla da fare per l'85enne deceduto sul colpo all'interno di un appezzamento agricolo in località Carlo Corso. Il mezzo a bordo del quale stava effettuando delle lavorazioni si è improvvisamente capovolto e l'uomo è finito per essere prima travolto e poi schiacciato sotto il peso del mezzo agricolo. Inutile ogni tentativo da parte dei soccorritori giunti immediatamente sul posto. Indagano i carabinieri del locale comando stazione sulla tragica vicenda.