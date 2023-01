Rieti, è morto Glauco Perani: fondò l'associazione Atletica Sport e Terapia

RIETI - Se n’è andato questa mattina Glauco Perani, socio fondatore dell’associazione sportiva Atletica Sport Terapia di Rieti, che dal 1990 promuove l’attività motoria di persone con disabilità intellettiva.

Era consapevole, Perani, che nei bambini e ragazzi disabili, attraverso la pratica motoria e sportiva, vengono acquisiti contenuti e comportamenti essenziali al migliore inserimento nella vita sociale, obiettivo di tutti gli interventi a loro rivolti.

Invalido civile al 100 %, disabile in carrozzina, Glauco Perani mostrava una spiccata sensibilità sociale. Spesso era costretto a segnalare alle istituzioni problematiche inerenti la circolazione e la sosta selvaggia di autoveicoli che mettevano a rischio l’incolumità dei più fragili o a fare proposte come quella di riservare ai disabili una tribuna rialzata al Meeting di Atletica, in modo da assicurare loro una visione confortevole.

“Vedeva la disabilità in modo diverso, attraverso il diritto e le opportunità di cui fruire – ricorda Licia Alonzi, fondatrice con lui di Atletica Sport e Terapia – Glauco è stato presidente e attualmente era segretario dell’associazione. Tenace elaboratore di progetti a favore di ragazzi con difficoltà intellettive e relazionali”.

Sempre attento al mondo che lo circonda, aveva preso parte, appena qualche giorno fa, all’incontro con la testimone dell’Olocausto Lia Levi, al Polo Culturale di Santa Lucia.