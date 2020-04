RIETI- Si svolgeranno oggi pomeriggio a partire dalle ore 15.30 presso il cimitero comunale di Roccasinibalda i funerali del 36enne agricoltore reatino che ieri ha perso tragicamente la vita a seguito del ribaltamento del trattore che guidava in località Canneto. Come da protocollo sanitario a causa delle restrizioni anticontagio da Covid-19 la cerimonia funebre verrà celebrata in forma strettamente privata direttamente presso il cimitero con la benedizione della salma e della sepoltura. Officeranno la cerimonia il parroco Don Mattew e, con probabilità, il vescovo Domenico Pompili. © RIPRODUZIONE RISERVATA