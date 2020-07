Rieti, è morto Franco Tempesta, storico dirigente del Centro Italia: aveva 65 anni

Ultimo aggiornamento: 15:43

RIETI - Lutro nel mondo del calcio: questa mattina è morto Franco Tempesta, storico dirigente del Centro Italia '98 e diesse del Rieti per una stagione. Nonostante il grave incidente stradale subito 6 anni fa sulla Salaria e l'immobilità conseguente Franco Tempesta con la sua tenacia di è rimesso al comando di diverse squadre locali a cominciare dal Quattro Strade, suo quartiere da anni. Questa mattina il malore fatale che non gli ha dato scampo. Lascia la moglie Annarita e i figli Elisa e Mario e lascia un vuoto incolmabile in una città che lo ha apprezzato sia come pubblico ufficiale (era un Forestale), che come uomo e dirigente sportivo. Tante società sportive del Reatino lo ricordano sulle loro pagine facebookIl Football Club Rieti esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Tempesta per la scomparsa del caro Franco.Alla sua famiglia, a sua moglie e ai suoi figli vanno l’affetto ed il cordoglio della società in questo momento di lutto.