Rieti, domani a Quattro Strade l'ultimo saluto a Franco Tempesta

RIETI - Si svolgeranno domani, venerdì 10 luglio, alle ore 16 presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Quattro Strade, i funerali di Franco Tempesta, morto all'età di 67 anni martedì mattina.

L'ok è arrivato nella giornata odierna dopo l'esito dell'esame autoptico effettuato presso l'ospedale di L'Aquila, dove da domattina alle 10 sarà anche possibile dare un ultimo saluto alla salma.

In queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio alla famiglia, provenienti da ogni angolo della regione (e non solo). Domani Quattro Strade, quartiere dove Franco e la famiglia risiedono dai primi anni 90, renderà omaggio ad un uomo, un personaggio che nella sua vita extra lavorativa (era un Forestale) si è speso per il calcio locale, cominciando proprio dalla Polisportiva 4Strade, proseguendo con Centro Italia '98 nato dalla fusione di Olimpia Rieti e 4Strade, ma anche Fc Rieti, Spes Poggio Fidoni e Centro Italia Micioccoli.

