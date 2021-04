Rieti, uomo trovato morto in casa: il decesso sarebbe avvenuto da tempo

RIETI - Dramma in via Giacomo Matteotti nel quartiere Borgo Sant'Antonio, a Rieti. Ritrovato il corpo senza vita di un 75enne pensionato molto conosciuto nel quartiere. Secondo quanto appreso il decesso dell'uomo sarebbe avvenuto addirittura da alcuni mesi.

Era diverso che tempo che non veniva visto dai vicini di casa e soprattutto dagli amici con i quali frequentemente condivideva i pomeriggi nel parco pubblico di piazza Cavour. Ma nessuno si era allarmato in quanto le limitiazioni della mobilità e degli spostamenti avevano in pò diradato quegli incontri. Poi in questi giornidi festa e di scambio di auguri è scattato l'allarme. Sul posto pattuglie della Squadra volante personale dell'Asl e del 118. Il medico ha constato il decesso del pensionato. Al vaglio le cause della morte.

