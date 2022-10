Rieti, è scomparso Carlo Farchioni, ex dirigente scolastico e coordinatore dei giudici di pace di Rieti

RIETI - È scomparso all'età di 86 anni il professor Carlo Farchioni, già dirigente scolastico del Liceo Classico "Varrone" ed ex coordinatore dei giudici di Pace di Rieti.



Farchioni si è spento nel pomeriggio di mercoledì al Policlinico "Gemelli" di Roma, dove si trovava ricoverato dopo essere finito in coma a causa di una caduta avvenuta in casa.