Rieti, cade un moto-aliante: morto Ugo Paolillo, ex procuratore della Repubblica

RIETI - Incidente intorno alle 13 in zona Quattro Strade a Rieti: un moto-aliante è caduto mentre sorvolava la zona. Tragedia del volo nei pressi dell'aeroporto Ciuffelli dove è morto il magistrato Ugo Paolillo, precipitato con il motoaliante a bordo del quale era decollato poco prima.

Morto l'ex procuratore di Rieti Ugo Paolillo

Paolillo aveva ricoperto in passato molti incarichi giudiziari di rilievo.

Paolillo, 83 anni, già pretore e poi procuratore della repubblica di Rieti, grande appassionato di volo a vela, sport che l'aveva visto diverse volte trionfare in campionati italiani, era stato protagonista anche di diverse imprese ai comandi degli alianti, una passione che aveva continuato a coltivare anche dopo essere andato in pensione.

Precipita con l'aliante: dieci anni prima era accaduto al fratello

Vani i soccorsi subito scattati dopo l'allarme scattato in seguito anche alle segnalazioni di diversi testimoni, con forze dell'ordine, vigili del fuoco e 118 giunti sul posto, che hanno visto il velivolo a motore cadere. Ignote le cause della tragedia, ma non viene escluso il malore vista la grande esperienza maturata da Ugo Paolillo.