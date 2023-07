Rieti, motoaliante non riesce a decollare: altro piccolo incidente all'aeroporto Ciuffelli

RIETI - A poco più di 24 ore dal tragico incidente nel quale ha perso la vita l'ex procuratore del Tribunale di Rieti Ugo Paolillo, un nuovo sinistro ha scosso l'animo già provato del mondo del volo reatino, stavolta fortunatamente senza gravi conseguenze.



Ad avere la peggio sono stati due piloti a bordo, anche loro, di un moto-aliante biposto, un St 25B Falcke. Al momento del decollo dalla pista dell'aeroporto "Ciuffelli", nel primo pomeriggio di oggi, il moto-aliante avrebbe infatti tardato ad alzarsi da terra, prendendo quota soltanto per pochi metri. Giunto quasi al limite della pista e rendendosi conto di non avere quota sufficiente per un decollo in sicurezza, il pilota avrebbe quindi tentato di riportare a terra il moto-aliante: la manovra ha fatto quindi sbattere violentemente l'elica contro il terreno, spezzandone le due estremità.

Per i due piloti solo tanto spavento e, per il passeggero, l'intervento dell'Ares 118 a causa del forte colpo alla schiena ricevuto al momento dell'impatto con il suolo. A lato della pista del Ciuffelli, intervento anche dei vigili del fuoco e della polizia.