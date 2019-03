​Precipita con l'aliante in decollo come il fratello e muore

Un uomo è precipitato con l'aliante ed è morto. La vittima è Enzo Acanti, 73 anni, residente a Faella, frazione del comune di Castelfranco Piandiscò, nel Valdarno aretino. Appassionato di volo, il pensionato si è schiantato al suolo in fase di decollo nell'aviosuperficie "Budini Gattai" tra Montecchio Vesponi e Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo). Per un tragico destino, anche il fratello di Enzo Acanti, Roberto, nel settembre 2009 perse la vita in un incidente dell'aria: pilota conosciuto come Canarone, precipitò con un ultraleggero sempre in fase di decollo. La tragedia di oggi si è consumata nel primo pomeriggio, verso le 14. Acanti era a bordo dell'aliante e stava decollando lungo la pista lunga ottocento metri. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto, perchè il velivolo non ha preso quota ed è caduto su un campo da un'altezza di circa trenta metri. Il pilota 73enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castiglion Fiorentino, i vigili del fuoco e il 118. Il pm di turno della Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause della sciagura.

