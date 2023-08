Rieti, malore in piazza a Rieti, morta una donna

RIETI - Un malore fatale mentre si trovava nel centro di Rieti. A perdere la vita, una donna di 73 anni.

La donna si trovava insieme ai familiari in un locale in piazza Vittorio Emanuele II, in un pub nel centro di Rieti, quando è caduta a terra, colpita da un malore.

Sul posto, un'ambulanza del 118, ma per la donna, purtroppo, vani i soccorsi.

La piazza, dove sono presenti gli stand per la fiera mondiale del peperoncino, è stata transennata.