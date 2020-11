Mobilità in deroga: i sindacati chiedono incontro urgente con l'assessore Di Berardino

RIETI - Mobilità in deroga nelle aree di crisi del Reatino e del Frusiante, i sindacati (Cgil, Cisl e Uil) chiedono incontro urgente con l'assessore regionale al Lavoro Claudio Di Beradino, «pur riconoscendo il percorso comune fin qui svolto presso il Ministero del Lavoro, non avendo avuto ad oggi nessun riscontro, siamo a manifestarle tutta la nostra preoccupazione per l’incertezza in cui versano tutti i lavoratori e le famiglie coinvolte. Pertanto vi chiediamo un incontro urgente per la definizione della copertura finanziaria della mobilità in deroga per l’anno 2020», si legge nella nota della richiesta.

Bianchetti (Cisl): «on possiamo più perdere terrore tempo, centinaia di famiglie a Rieti sono in attesa dello sblocco delle risorse per la mobilità in deroga dell'area di crisi complessa reatina».

