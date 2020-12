I sindacati: «Intesa per proseguire il pagamento della mobilità in deroga»

RIETI - A margine della riunione appena terminata con La Regione Lazio, riferita alle risorse da destinare alla mobilità in deroga dell'area di crisi complessa di Rieti e Frosinone, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil comunicano che «si è giunti a una intesa che garantisce il proseguimento del pagamento dell'indennità, che era ferma a Luglio 2020, per i prossimi mesi, grazie a risorse pari a 8.444.000 euro. Continuiamo a lavorare per garantire la continuità di questo indispensabile strumento per centinaia di lavoratori di Rieti. Seguiranno ulteriori riunioni nei priossimi giorni con la Regione Lazio».

