RIETI - A un passo dal sogno di Miss Italia. Stasera, 6 settembre, in diretta su Rai 1 ci sarà anche Ilaria Del Vescovo tra le 80 partecipanti al concorso che lotteranno per il titolo. Castana, occhi azzurri, 22 anni ed è l’attuale Miss Cinema Lazio, Ilaria è di Poggio Moiano, studia Giurisprudenza e suona il pianoforte. Quindi Poggio Moiano e non solo si mobilita per votarla, visto che quest’anno il titolo sarà assegnato totalmente dal televoto. © RIPRODUZIONE RISERVATA