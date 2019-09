RIETI - Ilaria del Vescovo entra nella top ten di Miss Italia. La 22enne sabina di Poggio Moiano si è fatta valere nella finale di Jesolo superando i diversi step fino ad arrivare a un passo dal duello finale, quelo per la corona della più bella d'Italia. In diretta su Rai Uno tutto il paese, davanti al maxischermo in piazza, e non solo ha seguito con trepidazione le fasi finali, quando il televoto sulle prime dieci non ha premiato la giovane sabina, che non è stata poi ripescata tra le 78 eliminate. Ilaria è alta 1,73, ha gli occhi azzurri e i capelli castano chiari, è studentessa in Giurisprudenza, appassionata di cinematografia e suona il pianoforte. © RIPRODUZIONE RISERVATA