2 giugno: il sindaco di Rieti consegna al comandante Nbc la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

RIETI - In occasione delle celebrazioni del 2 giugno in Piazza C. Battisti, il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti consegnerà al Comandante della Scuola Interforze Difesa Nbc, Gen. Riccardo Fambrini, la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto votata dal Consiglio Comunale di Rieti nell’ottobre dello scorso anno, in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria (1921-2021).

L’iniziativa, assunta da vari Comuni italiani, è stata promossa dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ed è sostenuta anche dal Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma (Assoarma).