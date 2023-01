Greccio conferisce la cittadinanza onoraria al luogotenente carica speciale Amedeo Vallese

RIETI - Su proposta del Sindaco Emiliano Fabi, condivisa all’unanimità dal Consiglio Comunale riunitosi in data 31 dicembre 2022, è stata conferita la cittadinanza onoraria al Luogotenente carica speciale Amedeo Vallese, a testimonianza dell’opera meritoria svolta nel territorio di Greccio durante i suoi 20 anni di attività di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Contigliano che cesserà il 5 gennaio 2023 per collocamento in quiescenza

Il Luogotenente “carica speciale” Vallese Amedeo nato a Vasto il 6 gennaio 1963, coniugato, con due figli, nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti ed encomi dai Superiori Gerarchici e da parte della Magistratura per essersi distinto in attività d’indagine e per la sua azione di Comando.

È inoltre insignito: dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concessa dall’allora Presidente Napolitano; della Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare; della Medaglia d’Oro al Merito di Lungo Comando e della onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa concessa dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II°.

«Persona di straordinario temperamento morale e militare, il Luogotenente Amedeo Vallese ha saputo brillantemente coniugare il sentimento di umanità e vicinanza ai cittadini di Greccio in difficoltà, alla determinazione necessaria per garantire il rispetto dell’ordine pubblico, infondendo nella cittadinanza tutta un generale senso di sicurezza», queste le parole del primo cittadino riportate sulla Pergamena donata al Comandante.

«Per tutto questo, ma soprattutto per la profonda amicizia che ormai lo lega al territorio di Greccio l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Emiliano Fabi, conferisce al Luogotenente “carica speciale” Amedeo Vallese, la Cittadinanza Onoraria».

Sono queste le parole del primo cittadino, riportate nella pergamena donata al Comandante Amedeo Vallese.

Oltre alla famiglia, a tutti i rappresentanti dell’amministrazione comunale e ai carabinieri della locale stazione, presente alla cerimonia anche il Capitano Salvatore Beneduce, comandante della compagnia carabinieri di Rieti.

Alla cerimonia di conferimento del titolo, molto partecipata, che ha visto anche la presenza del Ministro Provinciale dei Frati Minori Lazio e Abruzzo, P. Luciano De Giusti, tante le emozioni e tante le riflessioni che le parole del Luogotenente Vallese hanno generato negli intervenuti.

Greccio, da ieri, ha un nuovo cittadino onorario.