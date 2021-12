Ufficializzata la cittadinanza onoraria per Gianni Letta

RIETI - Ieri sera il Consiglio Comunale di Rieti all'unanimità, su proposta dell'Asd Scopigno Cup ha deciso di conferire al Gianni Letta la cittadinanza onoraria della Città di Rieti. Ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, particolarmente legato a Rieti, è presidente della Fondazione Flavio Vespasiano e presidente onorario della Scopigno Cup.



«A tal proposito desidero ringraziare di cuore, tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, unitamente a tutta la 5a Commissione Presieduta da Moreno Imperatori - scrive il patron della Scopigno Cup Fabrizio Formichetti in un post su facebook - Un giusto riconoscimento per il nostro Presidente Onorario, un uomo di grande spessore, che ama profondamente la Città di Rieti, mettendosi da sempre a disposizione della stessa al fine di dipanarne le varie problematiche in vari ambiti».