Lugnano in Teverina, Osvaldo Bevilacqua riceve la cittadinanza onoraria

LUGNANO IN TEVERINA Osvaldo Bevilacqua, noto conduttore televisivo ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Lugnano in Teverina. Un personaggio ormai di casa in questo piccolo borgo dell'alto Tevere che, in occasione dell'Olea Mundi Day, ha voluto assegnargli questo riconoscimento.

Una decisione ratificata all'unanimità durante l'ultimo consiglio comunale.



«Con sentimenti di profonda gratitudine e facendo seguito alla seduta del Consiglio Comunale del 30 Novembre 2022

- si legge nella pergamena consegnata dal sindaco Gianluca Filiberti - Conferiscono la cittadinanza onoraria a Osvaldo Bevilacqua. Per l’impegno ed il grande successo ottenuto nella sua lunga attività di giornalista televisivo, rivolto alla conoscenza, divulgazione e promozione del paese e delle sue molteplici eccellenze, in modo particolare per la grande attenzione mostrata verso le piccole realtà non sempre adeguatamente pubblicizzate dai media.

Per il legame instaurato con l’associazione I Borghi più Belli d’Italia e in particolare con il Comune di Lugnano in Teverina, a testimonianza dell’impegno volto alla promozione di quell’Italia nascosta ancora tutta da scoprire».