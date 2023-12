Industria Felix, l'azienda reatina Microdos premiata a Milano. Il Ceo Mostarda: «Onorati»

RIETI - Microdos, azienda del Gruppo Verder con sede a Rieti e leader nel mercato delle pompe dosatrici (in particolare peristaltiche) e nei sistemi di controllo e dosaggio per il trattamento di acque potabili, reflue e di piscine, ha ricevuto a Milano il Premio Industria Felix, di cui si sono svolti lo scorso lunedì 11 dicembre l'evento numero 53 e la quarta edizione nazionale, in concomitanza con l'uscita del magazine trimestrale Industria Felix diretto da Michele Montemurro e in supplemento a Il Sole-24 Ore. Tra i partner dell'iniziativa Cerved, Confindustria, Luiss, Elite e molti altri.



Nella location di Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana, in un evento presentato dai giornalisti Rai Angelo Mellone e Maria Soave, il riconoscimento è stato assegnato alle 196 imprese più competitive d'Italia, in vari settori. Aziende performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e in vari casi anche sostenibili, selezionate in modo oggettivo tramite algoritmo di bilancio e rating finanziario, in seguito a una dettagliata inchiesta, realizzata in collaborazione con Cerved, su 700.000 bilanci di società di capitali con sede legale in Italia nell'anno 2021 (l'ultimo anno fiscale su cui è stato possibile effettuare un’analisi complessiva).



Il Premio Industria Felix conferito a Microdos certifica l'azienda sabina tra le imprese top italiane per performance gestionale e affidabilità finanziaria nel settore Meccanica.

Un'eccellenza nazionale e non solo, che costituisce un vanto per il territorio di Rieti e provincia.



«Siamo profondamente onorati per questo prestigioso riconoscimento - commenta Alessandro Mostarda, Ceo di Microdos - che certifica la competitività e l'affidabilità della nostra azienda dal punto di vista finanziario e gestionale. Traguardi come questo sono possibili soltanto con una forte unità di intenti tra management e personale e uno sguardo sempre orientato al futuro, all'innovazione e alla sostenibilità».