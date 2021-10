Metanizzazione della piana reatina, conclusi i lavori del I lotto

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 17:57

RIETI - Venerdì 29 ottobre, alle ore 11.30 presso lo slargo di via Cese, si svolgerà la cerimonia inaugurale per l’attivazione dei primi chilometri della nuova rete di distribuzione del gas nella Piana Reatina.

All’evento dedicato alla messa in esercizio della prima frazione del nuovo metanodotto parteciperanno il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, l’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Antonio Emili e, per la società Centria srl, l’ing. Nicola Niccolai e il team di lavoro che ha garantito la consegna del primo lotto dell’opera nei tempi previsti.

Con la tradizionale accensione della fiaccola, il metano sarà finalmente erogato in via Cese attraverso una rete di 3.800 metri ed in via Chiesa Nuova tramite una conduttura di 1950 metri.

Ulteriori dettagli sull’opera in corso verranno forniti in occasione dell’evento al quale stampa e cittadini sono invitati a partecipare.