Nel weekend torna il mercato dell’artigianato, antiquariato, modernariato e vintage

RIETI - Domani, 14 maggio, e domenica, come ogni terzo week-end del mese, a Rieti si svolgerà il mercatino dell’artigianato, antiquariato, modernariato e vintage.

Ad ospitarlo, in attesa di ritornare nella piazza del Comune, ancora le piazze Oberdan e Mazzini.

Una opportunità in più per le persone che decideranno di trascorrere a Rieti il prossimo fine settimana. Alla natura, alla cultura, al buon cibo, si potrà aggiungere una passeggiata tra le bancarelle e curiosare tra i mille oggetti esposti, per comprarli o solo per ammirarli.

Il mercato così come è oggi è il frutto della collaborazione tra Comune e Cna.