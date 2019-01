© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Castelnuovo di Farfa celebra la Giornata della Memoria. Presenti, tra gli altri, l'assessore Claudio Di Berardino il consigliere Fabio Refrigeri il sindaco di Castelnuovo di Farfa Luca Zonetti, i responsabili del Sindacato Cgil di Rieti e Roma Est tra i quali Walter Filippi, Luigi Cocumazzo, Valentino Giletti, Gabriella Venezia e non il presidente sez. Bruno Trentin dell'Anpi Sergio Sinchetto.Alla presenza di tanti studenti e di tanti cittadini, politici e militanti Cgil ha avuto inizio alle 10.30 la celebrazione del Giorno della Memoria a Castelnuovo di Farfa, presso il campo di concentramento e poi campo profughi di Granica Farfa. Presenti dirigenti scolastici e insegnanti di Poggio Nativo e Torricella Sabina.Nei discorsi oltre al racconto dell'olocausto, l'attualità che preoccupa oggi molti cittadini, per via di alcuni episodi di razzismo e di negazionismo. Il bisogno di ricordare si fa ogni anno più necessario, perché tanti testimoni non sono più tra noi. Di qui l'urgenza di passare il testimone ai giovani, rendendo obbligatori nei programmi scolastici il tema della shoah e la visita ai campi di concentamento.