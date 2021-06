Fara Music riparte dal Blues, il 13 giugno a Castelnuovo di Farfa

RIETI - "Finalmente Live" è lo slogan del Fara Music Festival 2021. E la ripartenza è affidata all’energia del Blues, il 13 Giugno presso l’Anfiteatro della Piazza Comunale di Castelnuovo di Farfa. Sarà un pomeriggio “bluesy” con due formazioni In DUO che si alterneranno sul palco, in un repertorio dove i classici del repertorio Soul e Blues saranno rivisti in chiave acustica.

«Ringrazio il Sindaco Zonetti, commenta il direttore artistico Enrico Moccia, per averci dato la possibilità di ripartire con la musica dal vivo, dopo più di un anno di stop. Sarà una giornata di grande musica, con 2 formazioni protagoniste indiscusse della Black Music in Italia, e l'opportunità di una gita fuori porta, visitando il borgo di Castelnuovo di Farfa prima del doppio concerto gratuito, anche se a numero chiuso».

Il programma

• ore 17.30 PIANOVOCE: Muzio Marcellini (piano), Elsa Baldini (Voce)

Il I Set della giornata sarà affidato ad un progetto storico della scena soul romana. Attivi nel circuito nazionale da oltre due decenni, hanno collaborato con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Antonello Venditti, Gerardina Trovato, Tosca, Gabriella Ferri, Francesco De Gregori, Sergio Cammariere, Gigi Proietti, Mike Francis, Mario Biondi, Bobby Kimball, James Taylor.

• ore 18.30 ROOTS: Vincenzo Lo Iacono (chitarre), Daria Biancardi (Voce)

Il grande pubblico conosce Daria Biancardi per aver vinto nel 2019 “All together Now”, il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. In realtà la voce black e il “soul feeling” di Daria sono il frutto di un’esperienza internazionale che pochi artisti possono vantare. Una carriera trascorsa tra gli Stati Uniti, nel 2001 ottiene un contratto con il mitico Apollo Theatre di New York, e l’Italia, dove abitualmente calca i palcoscenici dei Festival Soul Blues nazionali. Al suo fianco Vincenzo Lo Iacono, super chitarrista Blues cresciuto a pane e Jimy Hendrix, Jeff Beck e Eric Clapton.

L’evento, realizzato con il contributo della Regione Lazio, è organizzato dal Comune di Castelnuovo Di Farfa, dalla Pro Loco di Castelnuovo, con il coordinamento dell’Associazione Fara Music.

Il programma dei concerti è stato interamente progettato per essere sostenibile in questa inedita fase dello spettacolo dal vivo. Seguendo le normative vigenti sarà possibile infatti fruire dei 2 concerti gratuiti e a numero chiuso.

Prenotazioni Obbligatoria: proloco.castelnuovodifarfa@gmail.com