Maratona di Roma, i vincitori: il marocchino Allam e la keniana Betty Chepkwony

Il marocchino Taoufik Allam, in 2h07'43«, ha vinto la Maratona di Roma, precedendo i keniani Wilfred Kigen (2h08'45») e Rogers Keror (2h10'50«). Per l'Italia il miglior piazzamento è stato quello di Neka Crippa, che con il tempo di 2h12'10» ha tagliato il traguardo sui Fori Imperiali in sesta posizione, mentre Stefano La Rosa e Alessandro Giacobazzi hanno terminato la gara rispettivamente in ottava e nona posizione. Nella gara femminile, vittoria per la keniana Betty Chepkwony, che in 2h23'01« ha fatto segnare l'undicesimo tempo assoluto. Sul podio sono salite anche le etiope Fozya Jemal Amid (2h25'08») e Zinash Getachew (2h25'58«).

Maratona di Roma, strade chiuse e orari: dalla Colombo a Prati, ecco la mappa