Maratona di Roma, dai Fori ai Ponte Milvio ecco il percorso: 19mila in gara. Orari e chiusure

Sarà la maratona dei record quella che domenica mattina colorerà le strade di Roma. Non tanto il record cronometrico, che di questo nulla si può dire in anticipo tranne essere veggenti (ma con le scarpe con le ali certo si correrà più velocemente di quando si correva a piedi nudi, Bikila docet, Roma 1960) quanto per alcuni numeri che già s’impongono nell’Acea Rome Run “The Marathon”: tra gare di lunga fatica (una maratona prevede 42,195 chilometri), non competitive a varia gittata (il presidente della Fidal Stefano Mei, che fu campione del mezzofondo in pista, dice che partirà per la 5 chilometri) e staffette di tutti i tipi (ce n’è anche dell’Atletica Vaticana, ciascuna intitolata a una enciclica di Papa Francesco che ha autografato il bastone testimone).

I NUMERI I numeri, sciorinati ieri mattina in uno scenario che “ce l’abbiamo solo noi”, i Mercati Traianei, sono di 19 mila iscritti, 10 mila stranieri, i 19 mila da raddoppiare nella varietà degli ingaggi podistici: dunque potevano ben dire (l’hanno fatto il sindaco Gualtieri e l’assessore Onorato) che sarà il più partecipato evento sportivo d’Italia, dove per “partecipato” s’intende l’effettivo correre e non lo starsene seduti nella tribuna di uno stadio, fosse pure l’Olimpico di giallorosso sold out.

IL PERCORSO

Il percorso si snoderà partendo a mano contraria rispetto al solito: di fronte il Colosseo, una partenza in salita; qualche novità “strada facendo”, il via alle 8.30, ma già all’alba i pacers e i volontari saranno sul posto e pure i 25 tir che raccoglieranno le borse dei maratoneti. Si passerà anche in zona Foro Italico, un saluto a quello che sarà il teatro degli Europei di atletica a giugno, un altro Grande Evento da turismo spinto. Nelle piazze di Roma le bande militari a intrattenere chi aspetta i campioni o soltanto i familiari. L’altro bello della vicenda è che non si brucia tutto in una fiammata domenicale: da sabato a sabato è la settimana della corsa, la Rome Running Week come la Fashion Week o quant’altro, eventi sparpagliati in città, convegni, solidarietà, villaggio (venerdì e sabato dalle 9 alle 20 al Palazzo dei Congressi all’Eur), animazioni. Sulle medaglie il Colosseo che l’anno prossimo trentennale della Maratona di Roma, potrebbe anche ospitare qualcosa di speciale. Già essere dentro il Colosseo, del resto, sarebbe speciale.