Accumoli, frana a ridosso dell'area Sae. Famiglie evacuate

RIETI - Piove sul bagnato nell’Amatriciano nelle aree colpite dal sisma. Paura nella serata di ieri ad Accumoli per una frana a ridosso delle casette. La pioggia e il maltempo di questi giorni hanno creato non pochi disagi e criticità soprattutto nelle aree Sae, dove sorgono i moduli abitativi di emergenza. Qui non sono mancati piccoli allagamenti, canalizzazioni di scolo ostruite o infiltrazioni di acqua. La situazione più critica e di maggiore pericolosità si è verificata ad Accumoli dove alcune famiglie sono state evacuate. Un ampio fronte di frana proveniente da un terrazzamento a gradoni e appesantito dalle abbondanti piogge è infatti lentamente scivolato dal terrapieno verso valle giungendo – dopo aver sfondato una rete di contenimento – immediatamente a ridosso delle casette creando pericolo per l’incolumità del manufatto e delle persone che hanno rischiato di essere travolte. Immediato l’allarme per evitare il peggio e sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e personale del Comune. Le persone sotto l’incombente minaccia dei metri cubi della frana sono state evacuate e sistemate in alloggi alternativi in attesa dei lavori di riduzione in pristino.

