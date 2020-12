Rieti, maltempo: frana sulla Turanense, strada bloccata

RIETI - Strada provinciale Turanense chiusa al traffico per un'enorme frana che ha invaso l'intera sede stradale in entrambi i sensi di marcia. Attimi di paura nel pomeriggio odierno quando al chilometro 36 della Strada provinciale Turanense nel territorio del Comune di Collegiove è venuta giù un'ampia fetta di una scoscesa scarpata che ha tirato giù con sè anche alberi ed arbusti vegetativi mischiati a sassi, fango e detriti. Sul posto i carabinieri che hanno gestito la viabilità alternativa, vigili del fuoco di Carsoli e personale tecnico regionale per la gestione dell'emergenza. Lavori che si sono interrotti con il buio e che riprenderanno nella giornata di domani considerata la mole di lavoro necessaria per la rimozione dei metri cubi di terra riversatisi sull'asfalto.



